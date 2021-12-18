Уголовное дело о фальшивых справках о вакцинации возбуждено в Карелии

Сотрудница прививочного пункта в Карелии стала фигурантом уголовного дела после того, как стало известно о фальшивых справках о вакцинации. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Опер слил».

С августа по ноябрь медик одной из поликлиник в Петрозаводске выдавала поддельные справки о вакцинации. По информации телеграм-канала, медработник за вознаграждение «занималась фиктивной вакцинацией граждан от новой коронавирусной инфекции с целью получения ими сертификата и QR-кода и вводила недостоверные сведения в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19».

В отношении нее возбудили дело по ч. 2. статьи 274.1 УК РФ «неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, повлекший нанесение существенного вреда критической информационной инфраструктуре РФ».

О нарушении в одной из медорганизаций стало известно Минздраву Карелии. После проверки материалы направили в правоохранительные органы. (фото pixabay.com, Bru-nO)