Молодой мужчина жестоко избил знакомого, он умер спустя несколько дней

29-летний сегежанин отправится за решетку за причинение смерти местному жителю. Это не первый подобный случай в биографии молодого мужчины.

Преступление было совершено осенью прошлого года. Компания знакомых выпивала, затем произошел конфликт. Двое мужчин вышли в коридор, где один жестоко избил другого. Потерпевший спустя несколько дней умер. Эксперты установили, что смерть наступила от нанесенных мужчиной телесных повреждений. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело, а затем судили.

«С учетом его личности, а также наличием в его действиях особо опасного рецидива, так как в 2011 году он уже был судим за совершение аналогичного преступления, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Карелии. Приговор еще не вступил в силу. (фото pixabay.com, Viki_B)