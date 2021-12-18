Охранник гостиницы вызвал Росгвардию из-за пошатывающегося посетителя

Помощь росгвардейцев потребовалась в Петрозаводске персоналу гостиницы и магазина, торгующего алкоголем.

Представитель охранной службы гостиницы пояснил, что неизвестный посетитель вел себя агрессивно. Он кричал, нецензурно ругался, что-то сломал. Нарушитель был сильно пьян, на что указывала его походка и невнятная речь. Требования росгвадейцев он игнорировал. 21-летнего петрозаводчанина задержали и передали полиции.



В магазине на улице Жуковского 46-летний горожанин также бранился в адрес посетителей и персонала, сломал информационный стенд. Его задержали и доставили в полицию. (фото vk.com)