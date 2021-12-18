ГИБДД Карелии зафиксировала рост аварий на федеральных трассах

За одиннадцать месяцев на федеральных трассах в 197 авариях погибли 58 человек, 280 получили травмы, сообщили в ГИБДД. В сравнении с 2020 годом число дорожных происшествий на федеральных трассах выросло на 21%, смертность возросла почти вдвое.



В ведомстве подчеркнули, что в выходные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Инспекторы будут уделять особое внимание проверкам автомобилистов на трезвость, будут контролировать соблюдение скоростного режима, безопасность пассажирских перевозок, выполнение правил при перевозке детей. (фото vk.com)