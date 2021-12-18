18 декабря 2021, 11:12
Происшествия

Пенсионерка испугалась уголовного дела и отдала свои деньги мошенникам

Жительнице Карелии сказали, что она подала слишком много заявок на кредиты, поэтому стала фигуранткой уголовного дела

Мошенники придумали новую уловку для обмана жителей Карелии. Граждан пугают выдуманными уголовными делами.

На удочку попалась жительница Прионежского района. Ей позвонил незнакомец, представился, назвал должность и спросил, есть у собеседницы учетная запись в госуслугах, после чего предложил ей зарегистрироваться на портале. Затем после «полезных» советов незакомец сменил тон на угрожающий, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Пожилой женщине он сообщил, что та якобы подала заявки на кредиты в одиннадцать банков, из-за чего на нее завели уголовное дело. Женщина испугалась. Незнакомец не дал ей опомниться и сообщил, что с ней свяжутся из прокуратуры. Раздался новый телефонный звонок, причем номер высветился городской. На связь с жительницей Карелии вышел якобы сотрудник надзорного органа.

Женщине сказали, что по ее делу уже выехали на допрос. Затем стали поступать звонки якобы из банка, где ей оформили новый счет. В результате криминального спектакля женщина перевела 88 тысяч накоплений неизвестным.  

Когда она поняла, что ее обманули, то позвонила в банк по номеру горячей линии.  Менеджер пояснил, что деньги ей не вернут, так как клиент сама провела операции и подтверждала свои действия в мобильном приложении.

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. (фото pixabay.com, 12194226)

Обсудить
Метки: 
МВД
прокуратура
мошенники
новости Карелии
деньги
кредит