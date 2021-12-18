Пенсионерка испугалась уголовного дела и отдала свои деньги мошенникам

Мошенники придумали новую уловку для обмана жителей Карелии. Граждан пугают выдуманными уголовными делами.

На удочку попалась жительница Прионежского района. Ей позвонил незнакомец, представился, назвал должность и спросил, есть у собеседницы учетная запись в госуслугах, после чего предложил ей зарегистрироваться на портале. Затем после «полезных» советов незакомец сменил тон на угрожающий, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Пожилой женщине он сообщил, что та якобы подала заявки на кредиты в одиннадцать банков, из-за чего на нее завели уголовное дело. Женщина испугалась. Незнакомец не дал ей опомниться и сообщил, что с ней свяжутся из прокуратуры. Раздался новый телефонный звонок, причем номер высветился городской. На связь с жительницей Карелии вышел якобы сотрудник надзорного органа.

Женщине сказали, что по ее делу уже выехали на допрос. Затем стали поступать звонки якобы из банка, где ей оформили новый счет. В результате криминального спектакля женщина перевела 88 тысяч накоплений неизвестным.

Когда она поняла, что ее обманули, то позвонила в банк по номеру горячей линии. Менеджер пояснил, что деньги ей не вернут, так как клиент сама провела операции и подтверждала свои действия в мобильном приложении.

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. (фото pixabay.com, 12194226)