Работник прививочного пункта в Карелии подделал справку о вакцинации

Случай, когда в федеральный регистр вакцинированных против COVID-10, попал человек, который прививку не делал, выявлен в одной из медицинских организаций Карелии. Об этом в пятницу сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Со слов министр, по обращению от жителя Карелии учреждение здравоохранения провело проверку, факт нарушения подтвердился. По информации Охлопкова, работник прививочного пункта внес в регистр информацию, являющуюся основанием для предоставления QR-кода, хотя человек вакцинацию не прошел.

Выявленным нарушением займутся правоохранительные органы. Министр предупредил, что поддельная справка не защитит от коронавируса. (фото pixabay.com, wir_sind_klein)