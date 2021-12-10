10 декабря 2021, 12:48
Работник прививочного пункта в Карелии подделал справку о вакцинации
О выявленном в одной из медицинский организаций нарушении рассказал Михаил Охлопков
Случай, когда в федеральный регистр вакцинированных против COVID-10, попал человек, который прививку не делал, выявлен в одной из медицинских организаций Карелии. Об этом в пятницу сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Со слов министр, по обращению от жителя Карелии учреждение здравоохранения провело проверку, факт нарушения подтвердился. По информации Охлопкова, работник прививочного пункта внес в регистр информацию, являющуюся основанием для предоставления QR-кода, хотя человек вакцинацию не прошел.
Выявленным нарушением займутся правоохранительные органы. Министр предупредил, что поддельная справка не защитит от коронавируса. (фото pixabay.com, wir_sind_klein)