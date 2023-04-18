Ученый рассказал, когда наступит пик солнечной активности

Пик солнечной активности будет наблюдаться в 2023—2024 годах, рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев. Об этом пишет РБК Life.

Ученый рассказал, что цикл активности Солнца составляет 11 лет, эти изменения происходят регулярно, и их легко прогнозировать. Максимальных значений солнечная активность достигнет в конце 2023 — начале 2024 года, будет много вспышек и магнитных бурь.

«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина — цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения».

Внимательнее к своему здоровью следует отнестись в период пика солнечной активности людям с чувствительной кожей и тем, кто реагирует на магнитные бури. У них возможно некоторое ухудшение самочувствия.

Циклическое повышение активности Солнца — это норма, а не аномалия, подчеркнул физик Богачев. // Фото: kjpargeter / Freepik