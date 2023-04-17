Мужчина принял за шутку новость об огромном выигрыше в лотерею

Житель США сорвал джекпот в лотерею, но в первые минуты принял это за розыгрыш. Об этой истории пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пенсионер купил билет моментальной лотереи 1 апреля. Оказалось, что он принес мужчине 40 миллионов долларов. Американец подумал, что это чья-то первоапрельская шутка, и поверил в реальность происходящего только после того, как внимательно изучил билет с продавцом.

Мужчина решил сразу же забрать весь выигрыш и получил 21,28 миллиона долларов после уплаты налогов и сборов. Часть средств он намерен пожертвовать организациям, занимающимся лечением детей. Остальное американец планирует потратить на семью. // Фото: unsplash.com