Пес преодолел 240 км по льду, пережил нападение зверя и очутился дома

Домашний пес заблудился, преодолел 240 километров по льду и в итоге оказался в объятиях своей хозяйки на Аляске. Во время путешествий на годовалую овчарку по кличке Нанук напало дикое животное – то ли тюлень, то ли росомаха или даже белый медведь, пишет «Лента».

Пес пропал, когда семья посещала поселение Савунга на острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Нанук убежал вместе с еще одной собакой по кличке Старлайт, но второй вернулся к хозяевам, а Нанук нет.

Через месяц жители городка Вэйлс, что в 240 км к северо-востоку от Савунги, стали выкладывать в Сеть снимки появившейся в поселении собаки. Фото увидели близкие хозяйки, а вскоре женщина узнала в прибившейся собаке своего любимца. В итоге собаку перевезли самолетом в родной город Гамбелл. Не считая укуса на лапе, пес оказался в хорошем состоянии.

В Карелии две лайки переплыли Ладогу на льдине, очутились на Валааме, их спасли местные монахи, а потом нашелся и хозяин. // фото unsplash.com