Монахи в Карелии спасли приплывших в монастырь на льдине собак

Двух собак спасли монахи на Валааме и вернули хозяину. Лайки переплыли через Ладожское озеро на льдине и вышли на берег острова, сообщили в группе Валаамского монастыря ВКонтакте.

- На Валааме появились две красивейшие и добрейшие собаки Тося и Белка, совсем истощенные, кожа да кости, но очень ухоженные и послушные с умными и добрыми глазами,

- рассказали монахи.

Как лайки попали на остров, никто не мог понять. Потом рыбаки сказали, что видели их дрейфующими на льдине. Собак откормили и стали искать хозяина – дали объявления в группах Сортавалы и Питкяранты ВКонтакте.

Тут же откликнулся мужчина, который уже 10 дней искал своих лаек, развешивал объявления и ходил по лесу. Оказалось, он взял питомцев на рыбалку, но кусок льдины отломился. Попутным ветром его принесло на остров.

Собаки послушно перенесли путешествие на аэросанях до берега в Сортавале, куда за ними приехали счастливые хозяева. // фото: Валаамский монастырь/ВКонтакте