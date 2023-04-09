Медведица в Карелии привела медвежат к объективу фотографа

На странице фотографа Константина Шатенева в соцсети опубликованы интересные снимки. На них – мама-медведица и несколько медвежат. Они попали в кадр на российско-финской границе в Карелии в апреле.

- Вслед за взрослыми медведями–самцами в это время начинают выходить из берлог и молодые медведики и медведицы с медвежатами второгодками. Они обычно берегут силы и не спешат уходить от места зимовки по глубокому снегу и стараясь держаться в местах, где снега немного, и где уже через две-три недели на проталинах появиться первая зеленая трава, -

написал фотограф.

Он уточнил, что корм в это время найти крайне трудно, при этом надо беспокоится о безопасности, и быть настороже.

- Голодные медведи-самцы в это время особенно опасны и могут без колебания съесть маленьких медвежат. Увы, каннибализм среди медведей абсолютно обыденная вещь, - объяснил Шатенев. // фото: Константин Шатенев/ВКонтакте