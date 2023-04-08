Петрозаводчанин ждал маршрутку час и составил топ-5 опасных мест
Житель Петрозаводска целый час тщетно ждал маршрутку и решил дойти до Кукковки пешком. По пути ему встретились грязные и опасные участки, их мужчина сфотографировал и перечислил в группе «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры» ВКонтакте.
- Вот с чем сталкивается житель Петрозаводска, который за час не дождался маршрутку и пошел пешком из центра на Кукковку или обратно,
- написал он.
Вот как выглядит «позорный список по версии горожанина:
1. Улица Красноармейская - центр, тротуара нет.
2. Этой луже на Красноармейской лет 50.
3. Проспект Комсомольский, от АЗС до Невского пешеходам не пройти - только по дороге.
4. Дорога, по которой приходится идти.
5. По Комсомольскому от ППКУ до моста практически совсем разбит тротуар, нет водослива».
Напомним, ранее городская администрация рассказала о весенней уборке Петрозаводска. // фото: «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры»/ВКонтакте