Петрозаводчанин ждал маршрутку час и составил топ-5 опасных мест

Житель Петрозаводска целый час тщетно ждал маршрутку и решил дойти до Кукковки пешком. По пути ему встретились грязные и опасные участки, их мужчина сфотографировал и перечислил в группе «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры» ВКонтакте.

- Вот с чем сталкивается житель Петрозаводска, который за час не дождался маршрутку и пошел пешком из центра на Кукковку или обратно,

- написал он.

Вот как выглядит «позорный список по версии горожанина:

1. Улица Красноармейская - центр, тротуара нет.

2. Этой луже на Красноармейской лет 50.

3. Проспект Комсомольский, от АЗС до Невского пешеходам не пройти - только по дороге.

4. Дорога, по которой приходится идти.

5. По Комсомольскому от ППКУ до моста практически совсем разбит тротуар, нет водослива».

Напомним, ранее городская администрация рассказала о весенней уборке Петрозаводска. // фото: «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры»/ВКонтакте