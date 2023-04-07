Весенняя уборка города набирает ход в Петрозаводске

В Петрозаводске идет весенняя уборка города. После схода снега подрядчики вывозят грязь и мусор с тротуаров, газонов и дорог. Работы ведутся в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В эти дни уборка идет в центре, на набережной Варкауса, на Первомайском проспекте. Работают автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы.

В то же время продолжается борьба с гололедом, образующимся по ночам. Работники подсыпают тротуары специальными материалами.

Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на плохую уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска