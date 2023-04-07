Шесть гаражей в Петрозаводске снесут в ближайшее время

Владельцев установленных около Гоголевского моста гаражей просят убрать их. Освободить участки надо до 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Если люди не демонтируют объекты самостоятельно, их снесут принудительно. Это обойдется хозяевам гораздо дороже.

Сносу подлежат шесть построек, расположенных около дома № 47 по улице Гоголя. // фото: администрация Петрозаводска