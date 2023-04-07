07 апреля 2023, 16:45
Шесть гаражей в Петрозаводске снесут в ближайшее время
Администрация города просит владельцев незаконных построек убрать их самостоятельно
Владельцев установленных около Гоголевского моста гаражей просят убрать их. Освободить участки надо до 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Если люди не демонтируют объекты самостоятельно, их снесут принудительно. Это обойдется хозяевам гораздо дороже.
Сносу подлежат шесть построек, расположенных около дома № 47 по улице Гоголя. // фото: администрация Петрозаводска