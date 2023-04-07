Новый компьютерный томограф запустили в БСМП Петрозаводска

Компьютерный спиральный томограф ввели в эксплуатацию в БСМП. Новый прибор поставили в приемно-диагностическом отделении, сообщает Минздрав Карелии.

Это уже второй СКТ, его приобрели относительно недавно. Уже имеющийся прибор не справлялся с нагрузкой. Теперь она значительно снизится: один томограф задействуют в приемном отделении для экстренной диагностики, а второй - для плановой работы.

- Наша задача – распределить потоки пациентов, только поступающих, и тех, кто уже проходит лечение,

- заявила главврач БСМП Наталья Алонцева.

Деньги для приобретения томографа нашли Минздрав Карелии совместно с ФОМС. // фото: Минздрав Карелии