Участники СВО начали получать земельные участки в Крыму

Первые обеспечивающие возможность оформить право собственности на землю в Крыму сертификаты выдали в Симферополе участникам спецоперации. Об этом сообщает «Крымская газета».

Земельные участки участникам СВО и их семьям выделили в поселке Лесновка, это Сакский район республики. По словам вице-премьера Крыма Анны Анюхиной, их обеспечат необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

- На площади 56 гектаров всего на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков,

- заявила Анюхина.

Ранее сообщалось, что участки на полуострове выдадут всем участвующим в СВО крымчанам. Для получения сертификата на землю нужно иметь постоянную прописку в регионе по состоянию на 24 февраля 2022 года и предоставить справку об участии в спецоперации. // фото: мининформ и правительство Кыма