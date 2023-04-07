Жителей Карелии приглашают поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

С 4 апреля стартовал пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Регистрация на сайте открыта до 14 мая.

В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые каждый участник после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

Сейчас мы видим кардинальные изменения в системе госуправления всех уровней. Бюрократы, привыкшие закрываться от людей письмами и бумажками, уходят в прошлое. На смену им приходят открытые, активные и грамотные лидеры, которые не боятся взять на себя ответственность. Конкурс «Лидеры России» как раз направлен на поиск таких людей, на формирование новых команд единомышленников. Это совершенно новая и эффективная система отбора руководящих кадров для нашей страны,

– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Оценивают конкурсантов – профессиональные эксперты.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и возможность участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва, а также карьерные консультации.

Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

За все время существования «Лидеров России» 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.