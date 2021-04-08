Ученые установили, что по своей природе, человек является мясоедом

Ученые отделения археологии Тель-Авивского университета, реконструировали рацион питания людей, живших в эпоху плейстоцена, которая началась более двух с половиной миллионов лет тому назад и завершилась около 12 тысяч лет тому назад, сообщает mail.ru со ссылкой American Journal of Physical Anthropology.

Исследователи считают, что представители рода Homo все это время питались исключительно мясом животных. Только вымирание мегафауны — мамонтов, шерстистых носорогов, гигантских оленей и тому подобных, заставило людей постепенно начать включать в свой рацион растительную пищу.

Мики Бен-Дор и его коллеги проанализировали около 400 научных публикаций, относящихся к разным дисциплинам — археологии, палеонтологии, палеобиологии, палеоэкологии, зоологии и других. В итоге было найдено примерно 25 доказательств того, что изначально представители рода Homo были не всеядными существами, а узко специализированными мясоедами. В основном об этом свидетельствует биология человека, отмечают исследователи.

Один из самых показательных примеров — уровень кислотности желудочного сока в человеческом желудке, который существенно выше, чем у других хищников.

Выработка желудочного сока и поддержание высокого уровня его кислотности требует много энергии, и само существование такого феномена является свидетельством того, что человек питался мясом животных.

Подтверждают хищную природу человека и археологические находки — костные останки крупных животных, которые находят в местах стоянок древних людей, говорят об их высоко развитом охотничьем мастерстве. Многие ученые сходятся на том, что именно первобытные охотники сыграли ключевую роль в вымирании мегафауны плейстоцена.

С большой долей вероятности, как и у больших современных хищников, которые получают более 70% энергии из животного белка, охота на крупных животных была основной деятельностью человека на протяжении всей эволюции рода Homo, представители которого были, по сути, гипермясоедами. Тот факт, что специализированные инструменты для обработки растительной пищи появились только на последних этапах эволюции человека, также подтверждают первостепенное значение мяса животных в его рационе на протяжении большей части человеческой истории,

— отметил Бен-Дор.

Такое заключение полностью меняет представление о том, как проходила эволюция человека. До сих пор было принято считать, что человек выжил за счет своей всеядности, позволявшей ему сочетать животную пищу с растительной.

Но, согласно выводам Бен-Дора и его коллег, наши предки никогда не были вегетарианцами, растения начали становиться компонентом человеческого рациона только в эпоху верхнего палеолита.

Фото с сайта health.mail.ru