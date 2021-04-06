В Евросоюзе подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозом сосудов, сообщает РБК.

В ближайшее время Европейское агентство по лекарственным средствам заявит об этом официально.

«Теперь мы можем сказать, что очевидно есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит»,

— заявил представитель EMA Марко Кавалери.

«Мы стремимся получить точную картину происходящего, с точностью выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать»,

— сказал он.

Главное надзорное ведомство Европы в области фармакологии в марте уже проверял вакцину AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Это произошло после того, как многие европейские страны приостановили использование препарата.

Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге власти Франции, Германии, Испании, Португалии и других стран после заявления EMA возобновили вакцинацию. Однако отложившие ее Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.

Из истории вопроса

В 2020 году компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом была разработана векторная вакцина против COVID-19 «AZD1222» (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина».

В марте 2021 года эта вакцина была переименована в Vaxzevria.

Фото с сайта rbc.ru