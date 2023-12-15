Участнику СВО помогли решить социальные вопросы

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать адресную помощь демобилизованным участникам спецоперации. В этот раз социальный координатор по Пудожскому району Дина Рахова оказала содействие вернувшемуся из зоны проведения СВО военнослужащему по имени Иван в решении ряда вопросов.

В первую очередь ветеран обратился в фонд за содействием в предоставлении жилья. В общежитии, в котором проживал Иван, произошел пожар, в ходе которого пострадала его комната. Социальный координатор совместно с Администрацией Пудожского муниципального района оперативно решила данную проблему. На данный момент мужчине предоставлено жилое помещение из маневренного фонда. Комната полностью готова к проживанию и оборудована мебелью, необходимой для комфортной жизни.

Еще один вопрос, в котором Ивану потребовалась помощь, заключался в содействии в прохождении медицинской комиссии для получения военного билета, а также в подготовке комплекта документов и подаче заявления на получение удостоверения ветерана боевых действий.

Однако на этом социальное сопровождение демобилизованного бойца не заканчивается. В связи с утерей некоторых медицинских документов Иван еще не получил выплаты по ранению. В ближайшее время координатор фонда поможет в подготовке и направлении запросов в госпиталь и воинскую часть, после мужчина может рассчитывать на положенные страховые выплаты.

Напомним, филиал фонда помогает ветеранам СВО и членам семей погибших военнослужащих ежедневно с понедельника по пятницу. Обратиться за консультацией можно по телефону (8-814-2) 44-53-10.

Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"