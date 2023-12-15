Новое управление в Карелии возглавил Алексей Бутенко

Управление по молодежной политике Карелии возглавил Алексей Бутенко, оповестила пресс-служба губернатора. К своим обязанностям в качестве начальника он приступил с 15 декабря.

Новую структуру создали по поручению президента Владимира Путина. До 1 января в каждом регионе должны быть созданы органы исполнительной власти, реализующие молодежную политику.

В функции нового управления входит реализация государственной молодежной политики, работа в сфере добровольчества, работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Полномочия были переданы от министерства образования и спорта региона.

Напомним, в октябре Бутенко был назначен заместителем министра образования и спорта республики. До 2019 года руководил профкомом студентов, был заместителем проректора, директором молодежного Иннопарка. С 2022 года выполнял обязанности начальника управления молодежной политики и социального развития ПетрГУ. // фото скриншот видео «Петрозаводск говорит»