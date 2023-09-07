Участникам интенсивов «Школы 21» предоставят бесплатное общежитие

Участникам интенсива, которые приедут в новгородский кампус «Школы 21» из других городов страны, будет доступна отдельная секция общежития №1 Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. НовГУ им. Ярослава Мудрого является ключевым партнером в реализации проекта школы в Великом Новгороде. Здание общежития находится в пяти минутах ходьбы от кампуса, который расположен в ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай».

Первый отборочный интенсив в кампусе стартует уже 18 сентября. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам они отбираются на основное обучение. В настоящее время набор на обучение продолжается, подать заявку можно на сайте школы.

Жить участники будут в двухместных и трехместных комнатах, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания.

На сегодняшний день нам поступило более 1500 заявок на обучение, из них – более 200 заявок от жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Псковской областей. Это говорит о том, что спрос на обучение в нашем кампусе очень высокий, и он не ограничивается пределами нашего города. Предоставление общежития участникам из других городов поможет выполнить главную задачу школы – сделать ИТ-образование доступным для всех желающих, независимо от их места проживания,

- сообщил директор новгородского кампуса «Школы 21» Андрей Латышев.

Также мнением об этой инициативе поделился будущий участник интенсива новгородского кампуса «Школы 21» из Симферополя Владимир Перепелкин:

Я давно хотел стать разработчиком в сфере машинного обучения и, так как планировал переезд в Санкт-Петербург в будущем, то выбор пал на самый ближайший город к нему. Я приеду на интенсив школы из Симферополя, для меня бесплатное проживание в общежитии – это отличная возможность чувствовать себя комфортно даже в незнакомом городе. Плюс ко всему, это поможет мне сконцентрироваться на интенсиве и не отвлекаться на организационные вопросы, связанные с проживанием.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде будет первым в Северо-Западном федеральном округе. Он станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в ИТ-сфере.