Сбер и Фонд поддержки бизнеса Ленобласти будут сотрудничать

В рамках IX ежегодного Ленинградского форума «Мой бизнес – Энергия возможностей» Сбер и Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

Мы начали работать с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в 2019 году, и подписанный сегодня документ даёт старт очередному этапу нашего сотрудничества. Помимо непосредственно банковских услуг, мы планируем развивать социальное предпринимательство и инклюзивные практики. Также соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, что в конечном счёте будет повышать качество жизни людей,

- сообщил директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров.

Если ранее совместная работа была направлена исключительно на гарантийную поддержку бизнеса в регионе, то сегодня начинается новый этап нашего бизнес-партнёрства. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Фондом и Сбербанком, одним из технологичных и успешных участников финансового рынка России, будет также способствовать развитию инклюзивных проектов, локального и ответственного предпринимательства на территории Ленинградской области,

- отметил директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин.