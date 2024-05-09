Участник парада на Красной площади потерял ботинок

Один из участников парада Победы на Красной площади в Москве потерял ботинок во время шествия. Видео с обувью на брусчатке появилось в телеграм-канале «Пул №3». Хозяин обуви не вернулся и, видимо, продолжил шествие.

Ботинок лежал на брусчатке после того, как одна из колонн прошла. Другие участники шествия не обратили внимания на «препятствие» и не нарушили строй. // фото скриншот видео/ видео VK-паблик телеканал 360