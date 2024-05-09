Пешеход вышел на дорогу перед машиной и был сбит ногой водителя

Дорожный конфликт произошел на Казарменской улице в Петрозаводске и попал в объектив камеры наблюдения.

Автомобиль двигался по улице вверх в сторону Калинина. В этот момент мужчина вышел на дорогу, водитель успел затормозить, а затем продолжил путь, но снова остановился. Когда пешеход приблизился к автомобилю, водитель пнул и сбил того, а затем уехал.

Об инциденте рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»:

«ул. Казарменская 4 обозначена знаком 5.21 (жилая зона) Некоторые водители плевать хотели на знаки и считают своим долгом отстаивать права на скоростной режим. Будьте осторожны - вас могут сбить или избить в собственном дворе!»

В комментариях пользователи начали дискутировать о необходимости знака «жилая зона» на этой улице. Некоторые предположили, что пешеход сам шел на конфликт и посоветовали в любом дворе не идти на пролом под машину.

Зимой в Госавтоинспекции Петрозаводска разъясняли правила проезда в жилой зоне. В частности, в ведомстве указали на то, что сквозное движение механических транспортных средств запрещено, как и учебная езда, стоянка с работающим двигателем и стоянка грузовых авто массой более 3,5т вне выделенных мест. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей. // фото скриншот