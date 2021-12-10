Убийцей парня в Беломорске оказался лучший тату-мастер города

Стали известны подробности жестокого убийства 33-летнего мужчины в Беломорске, произошедшего 24 ноября. Сценарий трагедии со ссылкой на ПСО «Доброспас» опубликовало издание Karelia.news.

По данным участников поисково-спасательного отряда, погибший житель города по имени Роман 24 ноября пошел к своему 42-летнему приятелю - тот жил в соседнем доме и попросил помочь поднять к нему в квартиру ванну. После того, как дело было сделано, мужчины решили выпить. В какой-то момент гость намеревался отправиться домой, но между приятелями завязалась ссора.

«По нашей информации, убийца нанес жертве 13 ножевых ударов в спину и еще три по ногам. Сначала он отказывался признаваться в убийстве, но потом все же сознался. Родственники Романа говорят, что подозреваемый при допросе не сожалел о случившемся и даже улыбался»,

- рассказали поисковики.

После убийства нападавший спрятал труп в подъезде, тщательно вымыл свою квартиру и выбросил нож. Тело Романа нашли лишь спустя две недели.

По словам местных жителей, подозреваемый считался лучшим тату-мастером Беломорска. Однако, мужчина выпивал, его били, также он некоторое время провел за решеткой.

Подозреваемый арестован. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего убийства. Фото источника