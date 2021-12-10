10 декабря 2021, 09:37
Кемлянин украл бензопилу, но не успел с ней расстаться
На севере Карелии вор забрался в чужой гараж и украл инструмент, который спрятал неподалеку. Полиция возбудила уголовное дело
34-летний житель Кемского района стал фигурантом уголовного дела о краже. Владелец оценил ущерб в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.
По версии полиции, мужчина с помощью молотка отжал дверь чужого гаража, откуда забрал электроинструмент.
Похищенное он спрятал неподалеку за гаражами и собирался вернуться за инструментом попозже. Мужчина собирался сбыть украденную бензопилу, но не успел. Оперативники вернули инструмент владельцу и возбудили дело о краже. (фото pixabay.com, jarmoluk)