Кемлянин украл бензопилу, но не успел с ней расстаться

34-летний житель Кемского района стал фигурантом уголовного дела о краже. Владелец оценил ущерб в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии полиции, мужчина с помощью молотка отжал дверь чужого гаража, откуда забрал электроинструмент.

Похищенное он спрятал неподалеку за гаражами и собирался вернуться за инструментом попозже. Мужчина собирался сбыть украденную бензопилу, но не успел. Оперативники вернули инструмент владельцу и возбудили дело о краже. (фото pixabay.com, jarmoluk)