10 декабря 2021, 09:37
Происшествия

Кемлянин украл бензопилу, но не успел с ней расстаться

На севере Карелии вор забрался в чужой гараж и украл инструмент, который спрятал неподалеку. Полиция возбудила уголовное дело

34-летний житель Кемского района стал фигурантом уголовного дела о краже. Владелец оценил ущерб в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии полиции, мужчина с помощью молотка отжал дверь чужого гаража, откуда забрал электроинструмент.

Похищенное он спрятал неподалеку за гаражами и собирался вернуться за инструментом попозже. Мужчина собирался сбыть украденную бензопилу, но не успел. Оперативники вернули инструмент владельцу и возбудили дело о краже. (фото pixabay.com, jarmoluk)

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Полиция
Кража
бензопила
гараж