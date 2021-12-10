10 декабря 2021, 09:33
Фургон разбился на севере Карелии, водитель госпитализирован
В Сегежском районе ночью встретились грузовик и «Форд Транзит»
9 декабря в 23:50 в Сегежском районе на 25-м километре трассы «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, водитель фургона «Форд Транзит» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком «Вольво», после чего фургон вылетел в кювет.
В результате аварии 25-летний водитель «Форда» получил травмы. Мужчину госпитализировали. Фото источника