Фургон разбился на севере Карелии, водитель госпитализирован

9 декабря в 23:50 в Сегежском районе на 25-м километре трассы «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, водитель фургона «Форд Транзит» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком «Вольво», после чего фургон вылетел в кювет.

В результате аварии 25-летний водитель «Форда» получил травмы. Мужчину госпитализировали. Фото источника