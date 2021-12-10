Женщина пострадала в жестком ДТП в Сегеже

9 декабря в Сегеже произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 17 часов. По данным ведомства, водитель автомобиля УАЗ при повороте не пропустил встречный автомобиль «Лада Веста», в результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадала 34-летняя женщина - водитель «Лады». Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Фото источника