10 декабря 2021, 09:08
Происшествия

Автомобиль выбросило с дороги в сугроб в Петрозаводске

Регистратор очевидца снял дорожный инцидент на улице Муезерской

Днем 9 декабря в Петрозаводске на улице Муезерской произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив регистратора проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, как автомобиль «Рено Сандеро» при объезде дорожной техники закрутило на скользкой дороге и выбросило в сугроб. Машина врезалась в дерево и буквально повисла в снегу.

По данным портала dtpptz, обошлось без жертв.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица муезерская
ДТП
видео
новости петрозаводска