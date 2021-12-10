10 декабря 2021, 09:08
Автомобиль выбросило с дороги в сугроб в Петрозаводске
Регистратор очевидца снял дорожный инцидент на улице Муезерской
Днем 9 декабря в Петрозаводске на улице Муезерской произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив регистратора проезжавшей мимо машины.
На кадрах видно, как автомобиль «Рено Сандеро» при объезде дорожной техники закрутило на скользкой дороге и выбросило в сугроб. Машина врезалась в дерево и буквально повисла в снегу.
По данным портала dtpptz, обошлось без жертв.