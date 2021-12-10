Продавца задержали за банкет в магазине в Петрозаводске

Днем 9 декабря в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выяснили, что работники магазина обнаружили, что одна из продавщиц устроила банкет прямо на рабочем месте. Вместе с ней выпивали двое мужчин, один из которых - ее сожитель. Компания разбила бутылку крепкого алкоголя и вскрыла упаковку продуктов.

Двое участников застолья были задержаны и переданы участковому для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии