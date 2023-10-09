У жительницы Петрозаводска через суд отобрали материнский капитал

Больше 420 тысяч рублей взыскали через суд с жительницы Петрозаводска. Это средства материнского капитала, которые она получила ранее, сообщили в прокуратуре Карелии.

Вся сумма вернется в бюджет, хотя горожанка уже построила на эти деньги дом в Прионежском районе. Иск о возврате средств подал в суд прокурор.

Материнский капитал женщина получила в 2015 году. Но когда дом был готов, она не оформила доли собственности на своих детей, 2002 и 2008 года рождения.

Дом и землю в 20189 году продали, поэтому в ходе прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства решили, что не было исполнено требование закона о целевом характере использования средств. // фото: «Петрозаводск говорит»