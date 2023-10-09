Строительство амбулатории в Соломенном идет по плану

На сегодняшний день врачебная амбулатория в районе Соломенное готова на 30 процентов, отчитался Минздрав Карелии перед депутатами. Такой мониторинг парламентарии ведут регулярно, и пока нареканий не выявлено.

Это же подтверждают и сами жители Соломенного.

- Вся стройка идет в целом пока открыто и спокойно. Надеемся, что так будет и дальше,

– пишет администратор паблика «ТОС Соломенное».

Напомним, здание новой амбулатории возводится при поддержке нацпроекта «Здравоохранение». Она станет филиалом Городской поликлиники № 3 и разместится вблизи дома, где амбулатория работает сейчас. Старые помещения медицинского учреждения уже не отвечают современным потребностям.

Депутаты карельского парламента принимали самое активное участие в обсуждении предстоящих работ, а когда началась стройка – выезжали на место. Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец сегодня еще раз подтвердил, что завершать строительство амбулатории будут под депутатским контролем. Ее должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

На финансирование проекта выделены средства из федерального бюджета в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Появления амбулатории ждут жители не только Соломенного, но и Заозерья, которые смогут посещать врачей-специалистов недалеко от дома. Кроме здания амбулатории, на выделенном земельном участке разместятся парковка и зеленая зона.

Помимо строительства филиала поликлиники № 3 в Соломенном, продолжается модернизация и самой поликлиники. В медицинское учреждение закуплен новый автомобиль, заключены договоры на поставку девяти единиц медицинской техники, восемь из которых уже поступили.

В республиканском Минздраве согласны с тем, что существующее здание поликлиники на Первомайском проспекте не удовлетворяет всем потребностям городского района, население которого продолжает расти.

В ведомстве планируют строительство нового большого здания, которое планируют разместить на Бесовецкой улице, где сейчас находятся аварийные деревянные дома.

- Конечно, нужны дополнительные площади, необходимы условия для работы большого количества специалистов, кабинеты профилактики, вакцинации и так далее,

– рассказала заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева.

- Депутаты совместно с администрацией города контролируют вопросы расселения домов на Бесовецкой улице, формирования земельного участка, также составляется новое медико-техническое задание перед началом проектирования,

– прокомментировал Алексей Хейфец.

Что касается поликлиники на Кукковке, то ее строительство тоже не за горами. Как рассказали сегодня депутатам на комитете, в октябре ожидается завершение экспертизы проектно-сметной документации, и уже в этом году будет известна сумма финансирования. Предварительное согласие от Минфина РФ уже получено.