На ведущей в Карелию трассе во вторник изменится схема движения

Утром 10 октября схема движения изменится на 122-м километре автодороги «Кола» в Ленинградской области. Там организуют реверсивное движение, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения начнут действовать с 8.00 часов вторника и продлятся до 20.00 часов среды, 11 октября. Схема движения транспорта изменится в связи с дорожными работами.

Скорость ограничат до 40 км/ч. На трассе будут работать регулировщики, поставят временные дорожные знаки, ограждающие место работ водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Дорожные работы будут вести на участке трассы рядом с деревней Юшково в Волховском районе Ленобласти. // фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»