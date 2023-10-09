Бытовку и два других строения снесут в Петрозаводске

Ряд незаконно установленных объектов в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске будут сносить. Владельцев просят убрать их добровольно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Демонтировать строения надо до 24 октября и вывезти их с самовольно занятой муниципальной земли.

Сносу подлежат бытовка, кунг и железобетонные плиты в районе Фонтанного проезда. // фото: «Петрозаводск говорит»