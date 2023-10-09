Программа бесплатных лекарств для детей есть, а мамы об этом не знают

С 2013 года в Карелии действует целевая программа, согласно которой качественные и — что важно! — бесплатные лекарства могут получать все без исключения дети до 3 лет, и дети из многодетных семей до 6 лет. Как выяснилось сегодня на комитете по здравоохранению, многие мамы узнали об этой программе только в этом году, спустя 10 лет.

В 2013 году на бесплатные лекарства для маленьких детей выделили 29 миллионов рублей. Причем эту сумму скрупулезно высчитали, используя данные многих мониторингов и методик. По итогам года тогда выяснилось, что за рецептами пришли далеко не все — видимо, и тогда информационная составляющая проекта оставляла желать лучшего. В 2014 финансирование программы урезали почти в два раза. С тех пор сумма не менялась ни разу — ежегодно выделяется 15 миллионов рублей.

Недавно мы рассказывали, как странно и нелогично расходуются средства, выделенные на лекарства для детей: в каких-то районах Карелии страшный дефицит, за первое полугодие было истрачено все, в других районах не потратили ни копейки. В связи с жалобами граждан на невозможность получить бесплатные рецепты, до конца года выделено еще 3 с половиной миилиона рублей. Хотя прокуратура Карелии после своей проверки утверждала, что не хватает 5 миллионов.

Проблема усугубляется еще и тем, в 131 населенном пункте Карелии нет аптек. В 91 поселке лекарства продают в амбулаториях - они получили лицензии на реализацию медицинских препаратов. Но жители 40 населенных пунктов вообще без лекарств. Своим ходом нужно добираться до районного центра или до соседней деревни.

Каков реальный дефицит лекарств для маленьких детей в Карелии? Хватит ли финансирования до конца года? Происходит ли подмена препаратов в списке на более дешевые аналоги? Сколько договоров заключено между поликлиниками и аптеками в рамках реализации программы? Почему программа существует, а мамы не в курсе?

На эти вопросы представители республиканского минздрава внятно не смогли ответить. Но пообещали подготовиться и прислать подробные ответы депутатам. // фото: Антонина Кябелева / «Петрозаводск говорит»