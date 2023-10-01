Бесплатные лекарства для детей: нужны многим, достаются не всем

Текст и фото: Антонина Кябелева

Обеспечение жителей республики льготными лекарствами — тема, которая с завидной регулярностью возникает в карельских СМИ. Если граждане, имеющие инвалидность, хорошо осведомлены о своих правах, то о возможности получить льготные препараты для детей знают не все.

С 2013 года в Карелии реализуется целевая программа по обеспечению детей лекарственными препаратами. Льготными лекарственными препаратами обеспечиваются дети до трех лет, а также дети до шести лет из многодетных семей.

В 2022 году на эти цели было выделено 15 миллионов рублей. В 2023 году сумма не изменилась.

Несмотря на серьезный рост цен на лекарства, из бюджета на льготные препараты для самых маленьких жителей республики выделена та же сумма - 15 миллионов рублей.

По информации минздрава Карелии, дополнительное финансирование в этом году запросил Прионежский филиал Республиканской больницы. Летом 2023 года поступила заявка от Прионежского филиала больницы на выделение еще 500 тысяч рублей для покупку лекарственных препаратов для детей.

Как рассказала депутат ЗС РК Эмилия Слабунова, к ней поступали тревожные сообщения от родителей, которым было отказано в выписке льготных рецептов для детей. Она обратилась в прокуратуру Карелии с просьбой проанализировать ситуацию с льготным обеспечением детей лекарственными препаратами и обязать республиканскую власть выделить на эти цели дополнительные средства.

Дело в том, что сумма, выделяемая на приобретение препаратов для детей, не менялась с 2014 года. Очевидно, что за последние почти 10 лет ситуация на фармакологическом рынке принципиально изменилась. К тому же, согласно официальной статистике, в республике почти каждый пятый ребенок живет в семье, доход которой ниже установленного прожиточного минимума.

Из республиканской прокуратуры ответили, что все 15 миллионов рублей распределены по районам. По состоянию на конец августа, истрачено около 80 процентов этой суммы. Минфин направил предложение об увеличении на 5 миллионов рублей финансирования программы льготного обеспечения детей лекарствами.

«Фактов отказа в выписке рецептов не установлено»,

- сказано в ответе из прокуратуры.

Со ссылкой на минздрав Карелии в ответе из прокуратуры указано, что в этом году поступило три обращения по вопросам лекарственного обеспечения детей.

В Костомукше потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы обеспечить бесплатным препаратом «Будесонид» ребенка, больного бронхиальной астмой.

Между тем, уже в конце июля 2023 года в некоторых районах закончились деньги на приобретение бесплатных лекарств для детей. Не осталось ни копейки на реализацию программы лекарственного обеспечения детей в Олонецком, Прионежском и Сегежском районах. В Петрозаводске из 7 миллионов рублей за семь месяцев 2023 года было израсходовано 5,5 миллиона рублей. В Сортавальском и Лахденпохском районах из 808 тысяч рублей к концу июля было истрачено 723 тысячи рублей. Почти не осталось денег в Суоярвском районе, где из 124 тысяч рублей было истрачено больше 99 тысяч рублей.

Странно выглядит только Пряжинский района, где за 7 месяцев 2023 года из 415 тысяч рублей на лекарства для детей не было истрачено ни копейки.

То ли дети в Пряжинском районе отличаются удивительным здоровьем, то ли рецепты не выписывают, то ли родители не знают о существовании программы. Но другого такого района, где льготными лекарствами вообще никто не воспользовался, в Карелии больше нет.

Без официальных жалоб граждан невозможно сказать о том, насколько серьезной является для семей с маленькими детьми проблема обеспечения лекарственными препаратами. Семьям, особенно со скромными доходами, следует знать о своих правах. В Карелии существует программа обеспечения детей льготными препаратами, и вам не вправе отказать в выписке рецептов.

Существует утвержденный карельским минздравом перечень препаратов, которые должны выписать ребенку в случае необходимости в рамках целевой программы. Он есть на официальном сайте минздрава РК, хотя найти его и не так просто. В списке значительное количество наименований препаратов от самых разных заболеваний.

Родителям, имеющих детей, будет совсем не лишним ознакомится с этим списком. Это особенно актуально для тех семей, кто находится в стесненном финансовом положении и вынужден на всем экономить. Именно на такие семьи нацелена данная программа, позволяющая не экономить хотя бы на здоровье своих детей.

Если вы все же столкнулись с отказом, и вам говорят, что нужного препарата нет в аптеке, закончились деньги на целевую программу, она перестала действовать, ваш ребенок не имеет права на льготное обеспечение, то следует написать жалобу в минздрав РК, прокуратуру Карелии, в карельское управление Росздравнадзора. Лучше направить жалобу сразу в три адреса, причем желательно воспользоваться официальным сайтом организации или направить обращение через портал госуслуг. Этим вы поможете не только себе, но и другим семьям, которые, возможно, не знают о программе и не умеют отстаивать свои права.