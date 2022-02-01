У ребенка украли телефон в школе в Карелии

В полицию Кондопоги поступило сообщение о краже, совершенной в одной из городских школ. У ученика среднего звена пропал мобильный телефон, ущерб составил 8500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал ученик той же школы. Молодой человек признался в краже. Он рассказал, что нашел гаджет в уборной и не стал разыскивать хозяина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденный телефон вернут владельцу. Фото pixabay.com/ar130405