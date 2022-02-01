Девушка оформила на сестру кредит без ее согласия и попала под статью

26-летняя жительница Беломорского района пришла в полицию после того, как ей стали названивать из микрокредитной организации. Незнакомцы сообщили, что она должна девять тысяч рублей и назвали паспортные данные девушки, сообщив, что она не платит по обязательствам в течение полугода. Поскольку девушка не брала кредит, то предположила, что ее персональные данные попали аферистам, рассказали в пресс-центре МВД.

Полицейские заподозрили 29-летнюю сестру потерпевшей. Старшая сестра рассказала полиции, что без спроса сфотографировала паспорт родственницы, когда была у нее в гостях. Затем девушка через Интернет оформила на сестру кредит, предположили в полиции. Деньги она потратила, а закрывать долговые обязательства не стала.

В отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, StartupStockPhotos)