У Петрозаводска нет денег на вывоз снега из города

Текст: Елена Малишевская

Открытое заседание правительства Карелии 25 декабря почти полностью было посвящено погоде. Вернее, непогоде, которая доставила столько головной боли чиновникам. В заседании даже участвовала сотрудница карельского метеоцентра. Также обсудили готовность экстренных служб к предстоящим новогодним каникулам и эпидемиологическую обстановку в республике. Совещание транслировалось в режиме прямого эфира на странице главы Карелии. Комментарии предусмотрительно были закрыты.

В Советском Союзе, мы помним, все достижения сравнивались с 1913 годом. Нынешнюю обстановку в заваленной снегом Карелии принято сравнивать с 1974-м: тогда выпало 97 миллиметров осадков, сейчас больше 100. Ноябрь, говорят, синоптики, стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений. Декабрь тоже стремится побить рекорд. Впрочем, как заметил прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев, об этом было известно еще летом.

«Недостаточно предусмотрели погодные условия. Я летом еще мониторил и видел, что будут большие снегопады, эти моменты нужно было учитывать»,

- сказал на заседании правительства прокурор Кокорев.

В начале лета в Петрозаводске был другой мэр – Владимир Любарский, и ему было не до прогнозов погоды, он собирался на СВО. Контракт с Кондопожским ДРСУ был заключен годовой, еще в прошлом году были определены лимиты на уборку и вывоз снега. Но эти лимиты закончились еще до больших снегопадов. Городские власти поискали в своем резервном фонде, нашли 465 тысяч рублей – слезы. Пришлось подключаться республике, на борьбу со снежными завалами выделили дополнительно 50 млн рублей. Как рассказал Парфенчиков, эти деньги хотели потратить «на другие, социальные темы», но на какие именно, не уточнил. Премьер-министр Чепик напомнил, что всего около полумиллиарда рублей выделено Кондопожскому ДРСУ на обновление техники.

«Сейчас важно снять нагрузку с мостов и с основных транспортных артерий. Не все мосты вычищены так, как должно быть. Но ситуация управляема. Город был построен в 60-70 годы, тогда не было столько техники. А сейчас ставят машины на проезжую часть. Грейдеру не проехать из-за припаркованных автомобилей. Надо ставить знаки, и жестко запрещать ставить машины там, где они будут мешать»,

- сказал Александр Чепик.

Республиканская власть сегодня отчаянно защищает главу Петрозаводска Инну Колыхматову от критики за плохую уборку города. «Невозможно Колыхматовой обеспечить уборку дворов», - несколько раз за совещание повторил Парфенчиков. За каждым многоквартирным домом закреплена дворовая территория – и это проблема жильцов дома, если во дворе не убрано. Если это территория больницы, то за нее отвечает главный врач. Если магазин, тоже все понятно – выйдите с лопатами и почистите. Дано отдельное поручение Алексею Бутенко поднять на борьбу со снегом студентов. Недавно Бутенко возглавил новое управление по молодежной политике, и вот, сразу нашлось настоящее дело – вывести молодежь на улицы и дать им в руки лопаты.

Как рассказала Инна Колыхматова, уже сегодня заключили новый контракт с Кондопожским ДРСУ на январь-февраль. На уборку города в первые два месяца нового года выделено 123 миллиона рублей. То есть администрация Петрозаводска, наученная горьким опытом, решила не заключать договор на год, а дробить его на небольшие контракты. Снег в целях экономии средств решено из Петрозаводска не вывозить. Просто складывать его на 16 площадках. Представляете, какие живописные будут горы?

«Снег – это не трагедия. Можно потерпеть»,

- заметил глава республики.

Так-то оно так, но уже сегодня снежное месиво прихватывает морозом, твердый наст между колеями царапает днища машин и новогоднего настроения у автолюбителей как не бывало. Фотографии петрозаводских дворов, когда мусор по несколько дней не вывозится – спецтехника не может пройти, тоже какие-то непраздничные.

23 декабря создали штаб по уборке города, рассказала Колыхматова. За помощью обратились в специализированные и строительные организации. Все застройщики Петрозаводска согласились помочь – предоставили свою технику. Сегодня ночью она будет убирать наледь с городских улиц.

29, 30 и 31 декабря обширный циклон, который стал причиной снегопадов в Карелии, еще себя проявит, обещают синоптики. А 1 января начнет холодать: в юго-западных районах республики до минус 20 градусов. С 6 по 10 января – до минус 26.

Введен особый противопожарный режим на территории Карелии с 31 декабря по 8 января. Проведены тренировки и инструктаж личного состава спасательных служб. 1741 человек и 702 единицы техники готовы тушить пожары. Три с половиной тонны взрывчатки заготовлено на случай нештатных ситуаций на реках. Единый телефон службы спасения: 112.

Как рассказала замминистра здравоохранения Ольга Руотцелайнен, эпидемиологический порог по ОРВИ и ковиду превышен, но некритично. В прошлом году было гораздо хуже. Так, на горячую линию по коронавирусу - менее 200 обращений в день, в пиковые нагрузки два года назад было до 14 тысяч. Жестких мер, таких, как введение общего масочного режима, не требуется. Более 46 процентов населения Карелии привиты от гриппа.

По отдельному графику будут работать в предпраздничные и праздничные дни аптеки, сообщила Руотцелайнен. Основной объем лекарственных препаратов для льготников поступит на этой неделе. Поставки «проблемной вакцины» - от кори и краснухи - ожидаются 25, 27 и 29 декабря. // Фото: Петрозаводск говорит.