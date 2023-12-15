У любителя пьяной езды конфисковали автомобиль в доход государства

Сегежанина осудили за управление авто в состоянии опьянения и конфисковали у него машину. Прежде 44-летнего мужчину ужен привлекали к административной ответственности, но он не сделал должных выводов, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2022 года мужчину остановили и заподозрили, что он сел за руль нетрезвым. Проходить медицинской освидетельствование он отказался, но все равно получил административное наказание.

Через год автомобилиста снова засекли пьяным и отстранили от управления. На этот раз возбудили уголовное дело.

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил права управления автомобилем на 2,5 года. Также у мужчины конфисковал автомобиль в пользу государства. // фото: freepik.com