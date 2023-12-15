Мама и маленький ребенок пропали в Петрозаводске

Женщина с маленьким сыном пропали без вести в Петрозаводске. Полиция просит помочь в их поисках, сообщили в МВД Карелии

Ищут и не могут найти Оксану Анатольевну Р. 1982 года рождения и Сергея Сергеевича Р. 2016 года рождения.

Всех, кто что-то знает об их местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 953-533-36-55, 8 911-611-46-77, 8 999-528-39-50 или 02, с мобильного - 102. // фото: МВД Карелии