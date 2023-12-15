15 декабря 2023, 18:27
Посиделки двух подруг закончились кражей с банковского счета
Женщина в подруге поддалась искушению и стала обвиняемой по уголовному делу
Жительница Петрозаводска внезапно обнаружила, что кто-то списал с ее карты 20 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию и узнала, что это сделала подруга, сообщили в МВД Карелии.
Личность 53-летней подозреваемой установили сотрудники угрозыска. Та призналась, что украла у подружки карту, когда они вместе выпивали.
Деньги обналичила в банкомате недалеко от дома. Пароль от карты женщина подсмотрела раньше, когда подруга обналичивала средства. // фото: freepik.com