Продавщица с сообщниками провернула схему с фальшивыми деньгами

Продавщица одного из магазинов в Петрозаводске отправится в колонию-поселение. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщина в мае 2021 года договорилась с двумя знакомыми мужчинами, вместе они воровали из кассы деньги, используя фальшивые банкноты.

Преступная схема была простой: сообщники сотрудницы оплачивали покупки поддельными пятитысячными купюрами, а она выдавала им сдач настоящими деньгами. Всего мошенники похитили порядка 20 тысяч рублей.

Когда о мошенничестве узнали правоохранители и задержали нарушителей, оказалось, что женщину ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Суд приговорил продавщицу к двум годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а мужчин к лишению свободы условно с испытательным сроком от одного до двух лет. // фото: «Петрозаводск говорит»