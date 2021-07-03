Туристский центр обещают построить в Кеми за три года

К 2024 году в Кеми появится новый туристский центр. Проект реализует компания «Элит Профи». Комплекс будет включать в себя хостел, мотель на 15 блок-секций, а также кафе и небольшой банный комплекс, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на свой странице в социальной сети.

Первый этап уже выполнен: на базе помещений, принадлежащих ранее РЖД, создан хостел на 50 мест. Также обустроены несколько помещений для организации мотеля.

– Такой способ размещения, который на севере Карелии пока еще не очень распространен, наверняка оценят те, кто путешествует семьей. В отдельной блок-секции, рассчитанной на 4-5 человек, есть все необходимое, имеется и собственное парковочное место,

– пишет Парфенчиков.

Глава региона отметил, что ставшие резидентами Арктической зоны, могут пользоваться льготами, которые предоставляет этот статус.



