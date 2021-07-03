Власти России запретили возить из Украины сахар и макароны

Правительство России увеличило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь из сопредельного государства нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, ряд готовых продуктов из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.

Ограничения коснулись также ячменя, пальмового масла и его фракций в таре массой менее 20 тонн, продуктов из мяса, ракообразных и моллюсков. Под запрет попали не только продукты питания, но и остатки от производства кукурузного крахмала, жмыхи, корм скоту, ферменты, некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.