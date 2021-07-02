Некоторые заведения общественного питания в РФ не будут платить НДС

Ряд заведений общественного питания не будет платить налог на добавленную стоимость. Предусматривающий такие льготы закон подписал российский президент Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Кафе, рестораны, закусочные, столовые и иные аналогичные заведения, которые могут претендовать на освобождение от уплаты НДС, должны соответствовать некоторым условиям.

Главное из них – годовой доход, который не превышает два миллиарда рублей. При этом в общей сумме доходов деньги от реализации услуг общественного питания должны занимать как минимум 70 процентов.

Кроме того, важным показателем является зарплата персонала. Сотрудникам нужно платить не меньше, чем в среднем по отрасли в регионе. // Фото: evening-kazan