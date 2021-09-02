Туристический кешбек в 2022 году дадут только на зимний отдых

В следующем году так называемого туристического кешбека на летний отдых для россиян не будет. Ростуризм распространит действие программы только на период с января по апрель, приводит ТАСС слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Она на Восточном экономическом форуме рассказала в кулуарах, что льготы решили ввести лишь для низкого сезона, исключив не только период с июня по сентябрь, но и новогодние праздники.

Ориентировочно кешбек станут давать с 15 января по конец апреля и с 1 октября до середины декабря.

Ранее Ростуризм продлил на две недели окно продаж в рамках программы. Они должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных на туристический кешбек 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов. // Фото: expeditionsalaska.com