02 сентября 2021, 09:20
Туристический кешбек в 2022 году дадут только на зимний отдых
Ростуризм решил распространить стимулирующую программу лишь на низкий сезон
В следующем году так называемого туристического кешбека на летний отдых для россиян не будет. Ростуризм распространит действие программы только на период с января по апрель, приводит ТАСС слова главы ведомства Зарины Догузовой.
Она на Восточном экономическом форуме рассказала в кулуарах, что льготы решили ввести лишь для низкого сезона, исключив не только период с июня по сентябрь, но и новогодние праздники.
Ориентировочно кешбек станут давать с 15 января по конец апреля и с 1 октября до середины декабря.
Ранее Ростуризм продлил на две недели окно продаж в рамках программы. Они должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных на туристический кешбек 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов. // Фото: expeditionsalaska.com