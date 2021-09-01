Рособрнадзор определил дату проведения итогового сочинения у одиннадцатиклассников. Оно состоится 1 декабря, сообщает ТАСС.

Итоговое сочинение является обязательным испытанием - по результатам его написания школьник получает допуск к ЕГЭ.

Дополнительные даты проведения запланированы на 2 февраля и 4 мая 2022 года, уточнили в ведомстве.

Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов назвал пять направлений, по которым учащиеся выпускных классов будут писать итоговые сочинения. Так, школьников ожидают темы «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание - вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня», «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина». Фото pixabay.com/gaustin11