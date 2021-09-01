Россиянам рассказали о правильном завтраке для школьника
Диетолог Елена Соломатина рассказала, каким должен быть правильный завтрак школьника. Слова специалиста приводит радио Sputnik.
Как отметила медик, первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, в связи с этим ему нужна помощь. Специалист посоветовала школьникам употреблять на завтрак витамины группы B. «Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины - "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», - сказала она.
Также школьникам необходимо по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают «встряхнуть» мозг и стимулируют его когнитивные функции, отметила врач. «В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, - это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами», - подчеркнула Соломатина. Фото pixabay.com/Einladung_zum_Essen